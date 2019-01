Vueling lance des vols spéciaux entre Paris et Manchester pour la Ligue des Champions

Article publié le 22 janvier 2019 par David Dagouret

La compagnie espagnole proposera un vol supplémentaire entre les deux villes dans le cadre de cette compétition de football.

Vueling Airlines ajoute des vols supplémentaires à l’occasion de la Ligue des Champions. Le match aller de la 8ème de finale est prévu à Paris le mercredi 6 février et opposera le Paris Saint Germain au Manchester United au Parc des Princes.

A cette occasion, Vueling Airlines met en place un vol supplémentaire au départ de Manchester à destination de Paris CDG le 6/02 et un vol retour le lendemain entre Paris CDG et Manchester.

Au total, ce seront donc 8 vols de 180 sièges chacun qui relieront les deux villes les jours de match.

Pour le match retour à Manchester le mardi 12 février, un vol supplémentaire est prévu entre Paris CDG et Manchester le 12/02 et le lendemain entre Manchester et Paris CDG.

