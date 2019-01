Vueling ouvre une liaison entre Paris et Alicante

Article publié le 19 janvier 2019 par David Dagouret

Dès le 08 avril prochain, la compagnie low-cost espagnole lancera cette nouvelle liaison.

Vueling Airlines a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison entre Paris Charles de Gaulle et Alicante. Cette nouvelle ligne sera lancée dès le 8 avril prochain avec une fréquence de 4 vols par semaine.

Vueling Airlines proposera au départ de Paris Charles de Gaulle, pendant l'été 2019, un total de 19 routes en Europe avec 1,57 million de sièges, soit une augmentation de 11% par rapport à la même période l’année précédente.

Bruno Besnehard, Directeur général de Vueling Airlines en France a déclaré : "Vueling Airlines poursuit son développement sur le marché français et débute l’année 2019 avec d’excellentes nouvelles : des ouvertures de lignes à destination d’Alicante et Porto, des augmentations de fréquences vers plusieurs villes en Espagne et à Londres Gatwick, un 3ème appareil basé à Charles de Gaulle."





Liens commerciaux

Sur le même sujet