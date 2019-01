WestJet reçoit son premier Dreamliner

Article publié le 19 janvier 2019 par David Dagouret

Le 17 mai 2019, la compagnie canadienne lancera sa liaison Calgary-Paris en Boeing 787.

WestJet a pris livraison, le 17 janvier dernier, son premier Boeing 787-9 Dreamliner. Ce premier appareil qui a était livré à la compagnie canadienne est immatriculé C-GUDH, msn 64974. La cabine peut recevoir un total de 320 passagers en trois classes, affaires, économie privilège et économique.

Ce Dreamliner effectuera des vols de formation dès le 20 février prochain entre Toronto et Calgary. Le premier vol international quant à lui sera effectué le 28 avril prochain entre Calgary et Londres Gatwick.

Deux autres Boeing 787 seront livrés à WestJet en février et mars prochain ce qui permettra à WestJet de lancer sa liaison entre Calgary et Dublin mais également sa ligne entre Calagary et Paris Chartles-de-Gaulle qui sera lancée dès le 27 mai prochain.

Ihssane Mounir, vice-président principal des ventes commerciales et du marketing de Boeing a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir nos amis de WestJet au sein de la famille Dreamliner,. La compagnie aérienne a connu une croissance impressionnante avec le Boeing 737 et s'appuiera désormais sur les performances hors pair et le confort des passagers sans pareil du 787 pour lancer avec succès une nouvelle ère mondiale."

Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet quant à lui déclaré : "Grâce au leadership, à la vision et à l'engagement de notre fondateur et président du conseil, Clive, notre Dreamliner s'envole vers la maison aujourd'hui. Il est tout à fait approprié que l'appareil porte le nom de notre fondateur alors que nous accueillons l'avenir de WestJet."





