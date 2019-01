XL Airways commande des Airbus A330neo et réaménage sa flotte actuelle

Article publié le 11 janvier 2019 par David Dagouret

La compagnie française a annoncé la commande de deux Airbus A330-900neo et qu'elle allait réaménager les cabines de l'ensemble de sa flotte.

XL Airways a annoncé le 08 janvier dernier, qu'elle allait lancer un programme de réaménagement des cabines de sa flotte long-courrier. Ce programme de réaménagement se déroulera sur une période de deux ans permettant de changer les cabines de ses 4 Airbus A330-200 et -300 qui sont pour l'instant équipés d'une classe unique. Avec ce changement les futures cabines des appareils proposeront une configuration bi-classes avec une classe économique et une nouvelle classe premium économique.

XL Airways a également annoncé qu'elle avait commandé deux Airbus A330-900neo pour une valeur de 592.80 millions de dollars au prix catalogue. Les appareils devraient être livrés en 2020.

Laurent Magnin, PDG de XL Airways a déclaré : "Cette évolution de notre produit est le chantier le plus important jamais lancé par la compagnie. Important par le montant des investissements et par son impact sur notre stratégie toute entière. La nouvelle flotte XL Airways emmènera nos passagers plus loin et dans de meilleures conditions. Elle nous donnera les moyens de nos ambitions et nous permettra de relever le challenge paradoxal du low cost long-courrier : continuer à baisser les tarifs tout en améliorant l’expérience passager."

Liens commerciaux

Sur le même sujet