Adieu Hop!, bonjour Air France Hop

Article publié le 2 février 2019 par David Dagouret

Le 1er février, le groupe Air France a annoncé le changement de nom de sa filiale dans un souci de simplicité.

Le groupe Air France a annoncé que la société HOP ! filiale du groupe qui s'occupe des liaisons court-courrier allait changé de nom pour devenir Air France HOP. Air France qui est toujours dans une étape de simplification avait déjà annoncé il y a quelques temps, l'arrêt de sa filiale "Joon" et s'attaque maintenant à Hop ! pour d'après le groupe une meilleure lisibilité de ses clients et une meilleure cohérence de l'offre commerciale du groupe.

Ainsi le groupe Air France-KLM s’appuie sur deux marques fortes, Air France et KLM, dotées de déclinaisons régionales avec Air France HOP et KLM Cityhopper, et propose à ses clients une offre low-cost portée par la marque Transavia, présente en France et aux Pays-Bas.

Benjamin Smith, Directeur Général d’Air France-KLM a déclaré : "Cette évolution est une étape supplémentaire pour asseoir la puissance de nos marques et accroître la lisibilité et la cohérence globale de l’offre du groupe Air France – KLM. Le réseau domestique, et notamment le réseau opéré aujourd’hui sous la marque HOP !, est fondamental pour le business model d’Air France, garant de son ancrage territorial et partie intégrante de son histoire et son ADN. Face à la concurrence sur ce marché, nous devons rendre notre offre plus claire et la rattacher plus fortement aux valeurs et aux forces de la marque Air France. Je tiens à saluer l’engagement et le professionnalisme de toutes les équipes de HOP !. Je suis certain que nous réussirons, ensemble, à faire d’Air France HOP la marque de référence de nos clients lorsqu’ils voyagent sur notre réseau régional."





