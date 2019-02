Aigle Azur lance le service de paiement en plusieurs fois

Article publié le 2 février 2019 par David Dagouret

La compagnie française propose un nouveau service de facilité de paiement en partenariat avec banque Casino.

Aigle Azur a annoncé le lancement d'un service de paiement en plusieurs fois. Ce service de paiement en plusieurs fois sera disponible pour tout achat compris entre 100 et 4000 euros sur le site de la compagnie aérienne.

Les clients d'Aigle Azur pourront donc financer leurs billets en plusieurs fois fractionnés de 3 ou 4 mensualités. Pour procéder au paiement en plusieurs fois, le voyageur aura uniquement besoin d'une carte bancaire sans aucun autre justificatif.

Pour le paiement en 3 fois, le montant des frais s’élève à 1,59% et à 2,40% pour le paiement en 4 fois du montant global de la commande.

Tiago MARTINS, Directeur Commercial d'Aigle Azur, a déclaré : "Le paiement fractionné répond à une forte demande d'une partie de nos clients, qui souhaitent anticiper l'achat de tous leurs billets d'avions, notamment pour les vacances scolaires d'été et bénéficier ainsi des meilleurs prix en réservant le plus tôt possible. Cette solution de paiement, développée en partenariat avec Banque Casino, s'inscrit dans la stratégie de proximité qu'entretient Aigle Azur avec ses clients."

Marc LANVIN, Directeur Général Adjoint de Banque Casino, a quant à lui déclaré : "Le paiement en plusieurs fois par carte bancaire est un axe stratégique de développement pour nos partenaires. Le choix de notre solution par Aigle Azur vient asseoir le leadership de Banque Casino en matière de facilité de paiement et confirme son rôle de partenaire privilégié des e-commerçants majeurs."





