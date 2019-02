Air Canada augmente la capacité de ses liaisons vers l'ouest canadien

Article publié le 20 février 2019 par David Dagouret

La compagnie canadienne déploiera des nouveaux Q400 pour augmenter la capacité de ses liaisons régionales de l'ouest canadien.

Air Canada a annoncé qu'elle allait augmenter sa capacité sur les liaisons régionales de l'ouest canadien dès le printemps prochain. La compagnie déploiera de nouveaux Bombardier Q400 NextGen sur ces liaisons qui seront exploitées par Jazz Aviation.

Mark Galardo, Vice-Président - Planification du réseau d'Air Canada a déclaré : "L'été prochain, Air Canada améliorera stratégiquement l'expérience de vol et augmentera la capacité sur les principales liaisons régionales de l'ouest canadien. Ultra silencieux, confortable, éco énergétique et plus rapide, le Q400 sera bien reçu par nos clients et présente l'avantage d'être plus gros que l'appareil régional qu'il remplace. Nous sommes heureux de le déployer dans plus de collectivités de l'ouest canadien, car nous renforçons notre réseau régional afin d'optimiser toutes les correspondances importantes entre nos vastes marchés régionaux et mondiaux.La diversité et la polyvalence de notre parc aérien nous permettent également d'ajouter des vols à notre liaison Vancouver-Anchorage. Nous augmentons aussi la capacité pour notre liaison Calgary-Winnipeg grâce à de plus gros appareils Airbus afin de répondre à la demande."

Liens commerciaux

Sur le même sujet