Air France : signature de l'accord pilotes

Le 19 février, Air France a signé un nouvel accord catégoriel pilotes avec le SNPL.

Air France a signé un nouvel accord catégoriel Pilotes avec le SNPL. Cet accord reste ouvert à la signature jusqu’au 22 février 2019.

Il est d’ores et déjà valide puisque le SNPL représente 75,9 % des voix exprimées en faveur des syndicats représentatifs pilotes.

Benjamin Smith a déclaré : "Je tiens à remercier les pilotes d’avoir massivement approuvé cet accord. Il constitue la fondation d’une culture forte reconnaissant leur leadership. Après la NAO et les accords déjà signés avec les personnels au Sol et les PNC, et avec l’appui de toutes nos parties prenantes, Air France-KLM peut à présent commencer la mise en œuvre d’une stratégie plus ambitieuse et ainsi reconquérir une position de leader européen."

Le SNPL a également adhéré à l’accord salarial intercatégoriel du 19 octobre 2018.

