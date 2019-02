Airbus annonce un partenariat avec Air Race E

Article publié le 6 février 2019 par David Dagouret

Le 05 février, le constructeur européen a annoncé avoir signé un partenariat avec Air Race E pour le lancement de la première course d'avions électriques au monde.

Airbus a annoncé un partenariat mondial avec Air Race E, pour le lancement dès 2020 de la première course d'avions électriques au monde. Airbus est le partenaire fondateur officiel d'Air Race E.

Airbus a expliqué que ce partenariat visait à stimuler le développement et l'adoption de moteurs électriques plus propres, plus rapides et plus avancés sur le plan technologique pouvant être appliqués aux véhicules de mobilité aérienne urbains puis éventuellement aux avions commerciaux.

Huit avions à propulsion électrique s'affronteront sur un circuit de 5 km, à seulement 10 mètres du sol.

Grazia Vittadini, directrice de la technologie chez Airbus a déclaré : "Nous voulons inciter les constructeurs à mettre en valeur leurs technologies à travers l'ensemble des systèmes de propulsion électrique. Ce partenariat nous permet de démontrer notre engagement à rester à la pointe de la propulsion électrique et à développer un nouvel écosystème."

Jeff Zaltman président directeur général d'Air Race E a déclaré: "Nous ne pouvions pas être plus heureux en ayant Airbus comme partenaire officiel. Ce partenariat est une étape importante dans l'évolution de l' énergie électrique au sein de l'aviation."





