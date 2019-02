Airbus et Dassault Systèmes s’engagent dans un partenariat stratégique

Article publié le 6 février 2019 par David Dagouret

Le 06 février, les deux sociétés ont annoncé un partenariat qui porte sur la plateforme 3DEXPERIENCE.

Airbus et Dassault Systèmes ont annoncé la signature d’un protocole d’accord (Memorandum of Agreement – MOA) d’une durée de cinq ans portant sur la mise en œuvre conjointe d’applications collaboratives dans les domaines de la conception 3D, de l’ingénierie, de la fabrication, de la simulation et de l’intelligence.

Dans le cadre de ce protocole d’accord, Airbus va déployer la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, qui assure la continuité numérique, de la conception à l’exploitation, au sein d’un modèle de données pour une expérience utilisateur unifiée, faisant de la conception, de la fabrication et des services numériques (DDMS) une réalité dans l’ensemble de ses divisions et la totalité de ses lignes de produits.

Guillaume Faury, Président d’Airbus Commercial Aircraft a déclaré : "Nous ne parlons pas seulement de numérisation ou d'expérience 3D, nous repensons la façon dont les avions sont conçus et exploités, en rationalisant et en accélérant nos processus, avec pour objectif la satisfaction de nos clients. DDMS est un catalyseur de changement et nous construisons ainsi un nouveau modèle pour l'industrie aérospatiale européenne avec une technologie de pointe. Notre objectif est une configuration de production robuste offrant une réduction du délai de développement du produit."

Bernard Charlès, Vice-Président et directeur général de Dassault Systèmes a déclaré : "Rien n’incarne mieux l’intersection de la technologie, de la science et de l’art que le secteur de l’aviation. Il suffit d’imaginer la manière dont l’industrie a évolué jusqu’à aujourd’hui ; c’est un mélange de prouesses techniques, de précision numérique et d’inspiration. L'industrie aérospatiale a fait ses preuves en matière de transformation rapide, plus rapidement que dans la plupart des industries. Elle offre des innovations de haute qualité et de nouveaux services d’exploitation, dans des environnements hautement complexes et réglementés. La plateforme 3DEXPERIENCE va accélérer la transformation numérique d’Airbus. Airbus peut capturer de précieuses informations pertinentes ainsi que l’expertise disponible dans l’ensemble de son écosystème, en vue de proposer de nouvelles expériences que seul le numérique rend possibles."





