Airbus : la fin de l'A380 ?

Article publié le 8 février 2019 par David Dagouret

Qantas a annulé les derniers A380 qu'elle devait recevoir, alors qu'Emirates pense à convertir ses derniers A380 en A350.

Qantas, compagnie nationale d'Australie a annoncé qu'elle n'allait pas prendre livraison de ses derniers Airbus A380. La compagnie australienne avait passé une commande de 20 Airbus A380 auprès du constructeur européen en 2006. Elle a déjà reçu 12 Méga Jumbo du constructeur Airbus et devait donc en recevoir 8 mais elle a décidé de les annuler.

Emirates, quant à elle, a également annoncé qu'elle pensait ne pas honorer sa dernière commande d'Airbus A380 portant sur 36 appareils. La compagnie des Emirats Arabes Unis a annoncé, il y a quelques jours qu'elle était en négociation avec Airbus pour convertir ces méga Jumbo en Airbus A350.

Airbus a depuis longtemps du mal a trouver de nouveaux clients pour son Airbus A380 et le programme semble de plus en plus compromis. Le dernier client ayant commandé des Airbus A380 est la compagnie japonaise, ANA qui en avait commandé trois.

