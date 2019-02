Airbus va ouvrir sa Flight Academy

Article publié le 28 février 2019 par David Dagouret

L'Airbus Flight Academy sera basée à Angoulême.

Afin de répondre à la forte demande du marché européen en matière de formation de pilotes cadets (94 000 nouveaux pilotes seront nécessaires au cours des 20 prochaines années), Airbus a décidé d'ouvrir sa propre Flight Academy et d'étendre son offre de services de formation en proposant des formations ab-initio.

Basée à Angoulême, l'Airbus Flight Academy Europe s'appuie sur des synergies transdivisionelles pour proposer le programme de formation ab-initio Pilot Cadet Training agréé par l'EASA à la fin de l'année 2018. Cette formation sera délivrée par des pilotes instructeurs d'Airbus et complètera les phases de formation intermédiaire et avancée déjà disponibles et offertes sur le réseau de formation existant, qui comprend 17 sites dans le monde.

L'Airbus Flight Academy Europe vise à former jusqu'à 200 pilotes cadets par an. Le programme Pilot Cadet Training d'Airbus est accessible aux diplômés du secondaire âgés de 18 ans et plus, quel que soit leur pays d'origine. Les candidats passeront des tests de présélection en ligne et sur site avant d'être admissibles à la formation, qui comprendra 750 heures d'instruction au sol et 200 heures de formation en vol.

L'Airbus Flight Academy Europe, précédemment dénommée Cassidian Aviation Training Services (CATS), est une filiale à 100 pour cent d'Airbus.

