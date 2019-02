Amadeus signe un nouvel accord avec Qantas

Article publié le 9 février 2019 par David Dagouret

Amadeus et Qantas signent un nouvel accord de distribution.

Amadeus a signé un nouvel accord de distribution avec le transporteur national australien Qantas, qui intègre un canal de distribution privé. Ce canal se nommera Qantas Channel et entrera en vigueur le 1er août 2019.

L’accord garantit que les distributeurs de voyages d’Amadeus souscrivant à Qantas Channel pourront continuer d’accéder au large éventail de tarifs et de produits disponibles pour les agences (y compris les futurs contenus NDC), tout en profitant de l’efficacité et des services du système Amadeus lorsqu’ils réservent, modifient ou annulent des voyages.

Les distributeurs de voyages Amadeus souscrivant à Qantas Channel pourront aussi accéder aux tarifs de la compagnie sans frais de canal.

Vanessa Hudson, Chief Customer Officer de Qantas a déclaré : "L’environnement digital a changé la façon dont nous devons travailler avec nos partenaires, et notre nouvelle technologie, combinée avec ce nouvel accord de Qantas Channel, soutiendra notre avancée pour accomplir notre vision au profit de nos clients mutuels. Nous avons hâte de continuer à innover avec nos partenaires et de profiter avec eux des avantages de cette nouvelle technologie."

Cyril Tetaz, EVP, Airlines, Asie-Pacifique, Amadeus a quant à lui déclaré : "Les partenariats constituent la base du progrès. En tant que partenaire IT et distribution de Qantas, nous sommes fiers de soutenir la stratégie de la compagnie visant à fournir des expériences plus personnalisées à travers tous les points de contact. L’approche ouverte et collaborative d’Amadeus, combinée à la taille, l’efficacité et la performance de notre plateforme de voyages, nous permet d’être les mieux placés pour aider nos compagnies aériennes et nos distributeurs de voyages, ainsi que leurs voyageurs, à s’adapter à l’évolution de l’industrie."





