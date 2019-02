ATR signe un partenariat avec AviAssist en Afrique

Article publié le 28 février 2019 par David Dagouret

AviAssist est un organisme indépendant à but non lucratif dédié à la promotion de la sécurité aérienne en Afrique.

ATR a signé un accord de partenariat avec AviAssist, un organisme indépendant à but non lucratif dédié à la promotion de la sécurité aérienne en Afrique. Grâce à ce partenariat, ATR renforce la sensibilisation à la sécurité aérienne et la prévention des accidents. Depuis 2015, ATR participe chaque année aux conférences SiAA (Safety in African Aviation), dédiées à la sécurité aérienne en Afrique et organisées par AviAssist. ATR est également membre du Comité de Conférence.

Tom Kok, Directeur d’AviAssist, a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l’expertise d’ATR, son engagement en matière de sécurité et sa contribution financière à notre travail en Afrique et dans nos centres de promotion de la sécurité (ASPC). Ce partenariat témoigne du leadership d’ATR en matière de sécurité des vols. Les ATR jouent un rôle crucial dans le développement de nouvelles liaisons à travers le monde et en Afrique. Le développement de ces liaisons est également encouragé par l’Union africaine au titre de l’initiative du Marché unique du transport aérien africain (MUTAA). Le MUTAA vise à ouvrir le ciel africain et à améliorer la connectivité aérienne intra-africaine. Ce partenariat nous permet d’habiliter davantage de « champions de la sécurité » à travers l’Afrique et ainsi d’encourager le MUTAA."

Christopher McGregor, Responsable de la sécurité des vols chez ATR, a déclaré : "Leader sur le marché de l’aviation régionale, ATR se doit de partager son expertise afin de renforcer la sécurité aérienne dans ses régions d’activité. ATR reconnaît le travail accompli par AviAssist pour améliorer la sécurité des vols. Nous espérons renforcer la coopération existante dans le cadre de formations et d’activités de promotion de la sécurité dédiées aux opérations régionales. Nous remercions AviAssist de la confiance accordée à ATR."





Liens commerciaux

Sur le même sujet