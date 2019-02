BMI Regional jette l'éponge

Article publié le 17 février 2019 par David Dagouret

Le 16 février 2019, la compagnie British Midland Regional a annoncé la fin de ses opérations.

British Midland Regional a annoncé, hier, mettre fin à ses opérations. La compagnie britannique a déposé le bilan et a annoncé sa faillite. BMI Regional avait été créée en mai 1987, elle employait près de 400 personnes et exploitait 17 avions (3 Embraer 135 et 14 Embraer 145). Le siège social de BMI Regional était basé à Castle Donington au Royaume-Uni.

Dans une texte posté sur sa page d'accueil de son site internet la société rejette la faute sur le Brexit.

Un porte-parole de la compagnie a déclaré : "C’est avec le cœur lourd que nous avons fait cette annonce inévitable aujourd’hui. La compagnie aérienne a été confrontée à plusieurs difficultés, dont les récentes flambées des coûts de carburant et de carbone, ainsi que la décision récente de l'UE d'exclure les compagnies aériennes britanniques de leur pleine participation au système d'échange. Ces problèmes ont compromis les efforts déployés pour générer des profits de notre compagnie aérienne. Les incertitudes créées par le processus du Brexit ont également sérieusement affecté les échanges commerciaux actuels et les perspectives d’avenir, ce qui nous a empêchés d’obtenir de précieux contrats de vol en Europe."





