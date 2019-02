Boeing célèbre le 50e anniversaire du B747

Article publié le 18 février 2019 par David Dagouret

La "reine des cieux" a décollé pour la première fois le 09 février 1969.

Le constructeur américain, Boeing, célèbre ce mois-ci, le 50ème anniversaire du premier vol du 747.

The Queen of the skies (la reine des cieux) a décollé pour la première fois le 9 février 1969 lors d’un vol d’essai. L'appareil fût immédiatement identifiable grâce à sa bosse qui domine l’avant du fuselage, véritable symbole de prouesse technologique.

Le 747 est l’aboutissement du travail de quelque 50 000 employés de Boeing. Surnommés « les Incroyables », ces pionniers — bâtisseurs, mécaniciens, ingénieurs, secrétaires et employés administratifs — ont marqué l’histoire de l’aviation en construisant le plus grand avion commercial au monde en quelques mois à la fin des années 1960.

En 2014, Boeing a livré à la compagnie allemande Lufthansa le 1 500e 747 sorti de son usine de production.

Liens commerciaux

Sur le même sujet