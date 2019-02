Boeing s’associe à Aerion pour le développement d'un avion supersonique

Article publié le 6 février 2019 par David Dagouret

Le premier vol de l'avion supersonique, AS2, est prévu pour l'année 2023.

Boeing a annoncé avoir signé un partenariat avec la société Aerion pour le développement d'un avion supersonique, le AS2. Aerion est une entreprise basée à Reno (Nevada), spécialisée dans les avions supersoniques.

Aerion a été fondée en 2003 dans le but de développer de nouvelles technologies pour les avions supersoniques. En 2014, Aerion a lancé son jet d’affaires AS2 à 12 passagers. En 2018, la société a dévoilé la conception du moteur GE Affinity de l’AS2.

Le constructeur américain, Boeing, a investi dans la société, Aerion, pour mettre au point le dévéloppement et la conception de l'avion supersonique, l'AS2. L’AS2 pourra atteindre la vitesse de Mach 1,4, soit environ 1 700 km/heure. D'après Boeing, cet appareil permettra de gagner environ trois heures sur un vol transatlantique tout en atteignant, voire en dépassant, les objectifs de performances environnementales. Le premier vol de cet avion est prévu en 2023.

Tom Vice, PDG d’Aerion a déclaré : "Aerion est le leader industriel qui dispose de tous les atouts pour assurer le retour fructueux et durable des vols supersoniques. L’AS2 est un véritable tremplin pour l’avenir de vols supersoniques efficients et conformes aux réglementations. Avec Boeing, nous créons un avenir plus rapide et davantage connecté qui réserve de formidables possibilités d’amélioration du potentiel et de la productivité de l’humanité."

