Bombardier lance le CRJ550

Ce modèle d’avion sera le premier avion de 50 places à trois classes.

Bombardier Avions commerciaux a annoncé le lancement d'un nouveau biréacteur régional, le CRJ550 . Ce nouveau modèle du constructeur canadien proposera une cabine de seulement 50 places mais avec trois classes. Le CRJ550 aura pour base le CRJ700 et seul la cabine changera. United Airlines sera le client de lancement de ce nouveau modèle.

Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux a déclaré : "Le nouveau modèle CRJ550 est l’unique solution en Amérique du Nord capable de remplacer la flotte existante d’avions de 50 places vieillissants, soit un marché de plus de 700 avions. Il offre une expérience passager améliorée avec amplement de rangement à bord pour les bagages à main et plus d’espace pour les passagers. Voilà un autre exemple de l’attention que nous apportons à créer de la valeur pour nos clients, et un très important témoignage de la part d’United à l’égard de la plateforme CRJ."

