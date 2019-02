Bombardier vend neuf CRJ900 à Chorus Aviation

Article publié le 22 février 2019 par David Dagouret

Ces avions seront exploités par Jazz Aviation sous la bannière Air canada Express.

Bombardier Avions commerciaux a annoncé qu’une filiale de Chorus Aviation Inc. avait conclu une entente d’achat ferme de neuf biréacteurs régionaux CRJ900. Ces avions seront exploités par Jazz Aviation S.E.C., une filiale de Chorus Aviation, sous la bannière Air Canada Express, pour devenir le premier exploitant canadien à offrir la nouvelle cabine Atmosphère pour les biréacteurs régionaux CRJ Series.

Selon le prix courant de l’avion CRJ900, la valeur de cette commande s’élève à 437 millions de dollars américains.

Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux a déclaré : "Nous sommes ravis que Chorus et Jazz aient choisi des produits Bombardier pour assurer la croissance et le renouvellement de leur flotte. Ce choix réaffirme leur confiance dans la valeur qu’offre la gamme CRJ Series aux compagnies aériennes. Le biréacteur régional CRJ900 est tout indiqué pour les marchés en croissance. Il est reconnu pour ses caractéristiques inégalées en matière de rendement, d’économie et de confort des passagers."

Joseph Randell, président et chef de la direction, Chorus a déclaré : "L’ajout de ces nouveaux avions CRJ900 fait partie de la modernisation continue de la flotte de Jazz. Ils offrent un coût unitaire d’exploitation qui figure parmi les plus bas de tous les avions régionaux, ce qui nous permet d’être plus compétitifs tout en répondant à la demande changeante du marché."

Jazz exploitera les biréacteurs commerciaux CRJ900 de 76 places dans une configuration à deux classes sous la bannière Air Canada Express. Le premier appareil équipé de la cabine Atmosphère sera livré en 2020.

Rappelons que nous avons visité la cabine "Atmosphère" lors du dernier salon aéronautique de Farnborough (revoir l'actualité).

