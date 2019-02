Championnat du monde de lancer d'avion en papier

Article publié le 23 février 2019 par David Dagouret

La phase qualificative du Red Bull Paper Wings se déroulera le 14 mars 2019 à l'IPSA.

L'IPSA et Red Bull organisent le Red Bull Paper Wings le 14 mars 2019 de 14h à 17h sur le campus de l'IPSA Paris-sud.

Ce championnat mondial de lancer d'avion en papier fait son grand retour après 4 ans d'absence. Il est spécialement dédié aux étudiants et se base sur un concept d'une grande simplicité : fabriquer un avion en papier et être capable soit de le faire voler plus loin que les autres, soit de le faire tenir dans les airs le plus longtemps possible.

C'est l'événement participatif de Red Bull le plus important qui, lors de sa précédente édition en 2015, avait réuni plus de 46 000 jeunes à travers 80 pays dans le monde.

Pour l'édition 2019, l'IPSA a été sélectionnée par la célèbre marque de boissons énergisantes afin d'accueillir l'une des 30 phases qualificatives. 90 finalistes, dont 6 distingués à l'IPSA, pourront alors tenter leur chance pour se qualifier lors de la finale mondiale qui se tiendra du 16 au 19 mai dans la somptueuse arène du Hangar-7 de l'aéroport de Salzbourg (Autriche), propriété du co-fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz.

Ce concours, qui peut paraître enfantin aux premiers abords, demande en réalité beaucoup de préparation tant les critères sont stricts et la concurrence rude. Seules sont autorisées les feuilles de papier vierges, format A4 (297x210mm), non découpées et non déchirées, ne pesant pas plus de 100 grammes. Colle, agrafe et ruban adhésif ne sont pas autorisés, seules les techniques de pliage permettront aux participants de gagner leur place pour l'étape suivante du concours.

Le record de distance à battre est celui de Vaselin Ivanov (Bulgarie)) avec une distance de 53.22 mètres.

Le record du temps de vol à battre est celui de Hambardzumyan (Arménie) avec un temps de vol de 14,36 secondes.

