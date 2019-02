Dassault Aviation acquière les activités de maintenance du groupe TAG Aviation

Article publié le 28 février 2019 par David Dagouret

L'accord définitif a été signé le 27 février dernier par les deux groupes.

Dassault Aviation et TAG Aviation ont signé un accord définitif portant sur l’acquisition par Dassault Aviation des activités de maintenance d’avions d’affaires en Europe du Groupe TAG Aviation.

L'intégration de ces activités s’effectuera courant 2019, après obtention des autorisations nécessaires.

Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation a déclaré : "L’acquisition des activités de maintenance de TAG Aviation, un acteur majeur du secteur MRO, permettra à Dassault Aviation de renforcer son réseau de stations-service en Europe. Sous le nom de TAG Maintenance Services, nous avons l’intention de continuer à développer un réseau d’excellence, et de supporter avec la même exigence de qualité la clientèle TAG et ses différents types d’avions, tout en augmentant la part de marché du Groupe Dassault dans la maintenance Falcon."

M. Mansour Ojjeh, Président de TAG Group, a déclaré : "Nous avons travaillé assidûment au cours des vingt dernières années au développement d’une activité de maintenance de premier plan, spécialisée dans les produits Dassault et Bombardier. Au cours de cette période, nous avons tissé des liens étroits avec Dassault Aviation, basés sur la confiance et le respect mutuels. Compte-tenu des défis multiples auxquels font face les MRO indépendants, dans le contexte actuel de l’industrie, nous sommes heureux de céder ce secteur d’activités à un Groupe aussi prestigieux, qui partage les valeurs humaines et les mêmes niveaux d’exigences que TAG Aviation."





