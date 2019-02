Dassault Aviation et Airbus signent le contrat d’Étude de concept commune du Système de combat aérien futur

Article publié le 7 février 2019 par David Dagouret

Ce contrat fait suite à l’accord de référence conclu entre Dassault Aviation et Airbus Defence and Space en 2018 pour développer et produire le Système de combat aérien futur.

La France et l’Allemagne ont notifié le tout premier contrat (une Étude de concept commune (JCS)) à Dassault Aviation et Airbus au profit du programme de Système de combat aérien futur (SCAF). Le lancement de cette étude a été annoncé par la ministre française des Armées, Florence Parly, et son homologue allemande Ursula von der Leyen, à l’occasion d’une réunion organisée ce jour à Paris.

La date de démarrage de cette étude de deux ans est fixée au 20 février 2019.

Éric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, a déclaré : "Cette nouvelle mesure est un élément fondamental pour assurer l’autonomie stratégique européenne de demain. Dassault Aviation mobilisera ses compétences d’Architecte et d’Intégrateur systèmes pour répondre aux besoins des Nations et permettre à notre continent de rester à l’avant-garde du domaine primordial des systèmes de combat aérien."

Dirk Hoke, Président exécutif (CEO) d’Airbus Defence and Space, a déclaré pour sa part : "Le SCAF est l’un des plus ambitieux programmes de défense européens du siècle. Avec la signature du contrat aujourd’hui, nous allons enfin mettre en marche ce programme de haute technologie. Les deux entreprises s’engagent à fournir à nos Nations les meilleures solutions en ce qui concerne l’avion de combat de prochaine génération et les systèmes de systèmes qui l’accompagneront. Nous sommes ravis de recevoir cette opportunité et honorés de la confiance qui nous est accordée."

Le système d’armes prévu se composera d’un avion de combat de prochaine génération avec un ensemble d’armements et d’un essaim de systèmes sans pilote (drones) interconnectés par un Cloud de Combat et un écosystème intégré dans une architecture dédiée de type systèmes de systèmes.

La JCS repose sur le document HL CORD (High Level Common Operational Requirements Document) cosigné par les ministres de la Défense des deux pays lors du Salon aéronautique ILA de Berlin en avril 2018, ainsi que sur les études de concept nationales respectives.

