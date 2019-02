easyJet célèbre 90 millions de passagers transportés depuis et vers Paris

Article publié le 1 février 2019 par David Dagouret

La compagnie orange a annoncé, le 31 janvier 2019, avoir transporté 90 millions de passagers depuis et vers la capitale depuis le début de ses opérations.

easyJet a annoncé avoir transporté 90 millions de passagers depuis et vers la capitale depuis le début de ses opérations. En mai 2002 Paris a rejoint le réseau easyJet avec la ligne Liverpool – Paris Charles-de-Gaulle et Genève – Paris Orly. Les deux aéroports franciliens deviennent rapidement des bases de la compagnie orange (2003 pour Orly et 2008 pour CDG) qui emploient aujourd’hui plus de 700 salariés pour assurer les opérations des 15 Airbus qui y sont stationnés.

Francois Bacchetta, Directeur Général d’easyJet pour la France, a déclaré : "La puissance de la marque easyJet à Paris n’est plus à démontrer et les Parisiens se sont totalement approprié notre offre aussi bien pour leurs séjours loisirs, et notamment les « short-break » que nous avons été les premiers à démocratiser, que pour leurs déplacements professionnels en France et en Europe. Nos équipes parisiennes sont heureuses d’avoir accompagné cette véritable mutation des habitudes de voyage et de célébrer aujourd’hui ce chiffre incroyable de 90 millions de passagers transportés. Nos clients en recherche de simplicité et de tarifs abordables pourront continuer de relier l’Europe grâce a une expérience fluide et un service de qualité a bord. En 2019 nous ouvrons une nouvelle liaison vers Londres Stansted portant à 65 le nombre de lignes au départ de Paris avec easyJet."





Liens commerciaux

Sur le même sujet