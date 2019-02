Initium Aerospace : la nouvelle joint-venture de Boeing et Safran

Article publié le 19 février 2019 par David Dagouret

Les deux sociétés ont dévoilé le nouveau de leur joint-venture dédiée aux APU.

Boeing et Safran ont dévoilé le nom de leur joint-venture détenue à parts égales : Initium Aerospace, spécialisée dans la conception, la fabrication et les services de Groupes Auxiliaires de Puissance (Auxiliary Power Units, APU).

Le nom de l’entreprise est issu du mot latin "initium" qui signifie "origine" ou "démarrage". C’est précisément le rôle d’un APU qui fournit l’énergie nécessaire pour démarrer les moteurs principaux et alimenter les systèmes de bord des avions au sol.

Stan Deal, Président-directeur général de Boeing Services Globaux a déclaré : "Nous sommes heureux de franchir cette étape significative de mise en commun des meilleures compétences des deux entreprises. Nous allons concevoir et développer un APU de nouvelle génération qui apportera à nos clients plus de valeur ajoutée durant tout le cycle de vie du produit. Cela confirme la volonté de Boeing de réaliser des investissements stratégiques qui renforcent la verticalisation de ses moyens et contribuent à élargir son portefeuille de services."

La création d’Initium Aerospace fait suite à l’obtention, en novembre dernier, des approbations des autorités réglementaires et de la concurrence, après la signature d’un accord au mois de juin 2018.

Philippe Petitcolin, Directeur Général de Safran a déclaré : "Je tiens à féliciter tous les collaborateurs de Boeing et de Safran qui ont contribué à la création de cette joint-venture. Initium Aerospace capitalise déjà sur la grande expertise des deux partenaires pour proposer à nos clients des APU à la pointe de la technologie et des solutions innovantes. Safran est fier d’apporter sa contribution et très investi dans l’accompagnement de la croissance de Boeing et des attentes des opérateurs. Nous avons hâte de présenter au marché notre premier moteur de démonstration."





