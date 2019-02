La Compagnie : premier vol de l'A321neo repoussé au 06 juin prochain

Article publié le 18 février 2019 par David Dagouret

Initialement prévu pour avril 2019, la livraison du premier A321neo de La Compagnie n'interviendra finalement qu'en mai 2019.

La Compagnie a annoncé que la livraison de son premier Airbus A321neo n'interviendra qu'en mai prochain au lieu d'avril, repoussant ainsi le premier vol commercial de cet appareil au jeudi 06 juin 2019. L’Airbus A321neo opérera donc son premier vol commercial entre Paris et New York avec un départ de Paris-Orly à 10h30.

La Compagnie a également annoncé qu'à partir de cette date, elle proposera un 3e vol quotidien entre Paris et New York jusqu’à 3 fois par semaine en juin, septembre et octobre 2019 aux horaires suivants :

B0104 Départ Paris-Orly : 19:30 – Arrivée New York-Newark : 22:00

B0105 Départ New York-Newark : 23:30 – Arrivée Paris-Orly le lendemain : 13:10

Jean Charles Périno, Directeur Commercial et Marketing de La Compagnie a déclaré : "Le retard de mise en ligne de l’A321neo a bousculé notre programme prévisionnel. L’Airbus A321neo sera opéré en quotidien entre Paris et New à partir du 6 Juin 2019. Nous capitalisons l’arrivée de ce nouvel appareil sur notre axe historique Paris-New York et confirmons notre présence sur notre nouvelle route saisonnière, Nice-New York. L’ouverture d’une troisième fréquence entre Paris et New-York répond à la demande croissante d’un produit exclusivement Classe Affaires et au meilleur prix, sur certaines périodes de pointe. Cette rotation de fin de journée offrira à nos clients une alternative additionnelle à l’organisation de leurs voyages."

La Compagnie a également confirmé qu’elle opérera à partir du 5 mai 2019 et durant la saison estivale, jusqu’à 5 rotations hebdomadaires sur sa nouvelle ligne Nice - New York.

Jean Charles Perino a également déclaré : "La réponse du marché à l’annonce de l’ouverture de nos opérations saisonnières entre Nice et New York est très encourageante et nous maintenons le programme initialement annoncé au regard des ventes enregistrées sur nos premiers mois de commercialisation."





