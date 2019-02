L'aéroport de Marseille s'engage pour l'environnement

Article publié le 9 février 2019 par David Dagouret

Malgré une croissance constante des passagers, l'AMP (Aéroport de Marseille Provence) s'engage pour l'environnement.

Aéroport de Marseille Provence (AMP) a tenu une conférence de presse, le 08 février dernier, pour présenter son engagement en matière de responsabilité environnementale. Les responsables de l'AMP sont revenus sur le trafic de l'aéroport qui a été de 9,4 millions de passagers et près de 57 000 tonnes de fret pour l'année 2018 soit une augmentation d'environ 6 points par rapport à l'année précédente.

Même si l'AMP prévoit une croissance importante pour atteindre environ 12 millions de passagers en 2025, AMP est revenu sur le fait que la croissance ne voulait pas dire "non respect" de l'environnement et au mépris de la population riveraine.

Ainsi, l'AMP est revenu sur les différentes nuisances (sonores, d’émissions de gaz à effet de serre, polluants atmosphériques) qu'un aéroport peut générer et surtout sur les solutions proposées.

Emissions sonores

Concernant la gêne sonore occasionnée par l’activité aéroportuaire, l’aéroport dispose depuis 2014, d’un Plan de Gêne Sonore (PGS) afin d’aider à l’insonorisation de l’habitat des riverains.

Au total, plus de 26 millions d’euros ont été versés depuis la mise en place de ce dispositif. L'AMP a également optimisé les mouvements des avions. Entre 2000 et 2018, alors que le trafic passagers a progressé de 45%, le nombre de mouvements d’avions commerciaux a baissé de 6,5%.

Emissions atmosphériques

Dans le cadre de la Loi de Transition Energétique, AMP s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants de respectivement 10 et 20 % à horizon 2020 et 2025 (par rapport à 2010). Les émissions de CO2 ont diminué de 25% (en valeur relative CO2/pax) entre 2013 et 2017.

L'AMP renforce également le développement des transports en commun : voies dédiées pour les bus, liaison avec la gare VAMP, augmentation de fréquences de la ligne Aéroport - Marseille gare Saint Charles. En 2018, plus de 1,5 million de passagers a utilisé les transports en commun, soit une croissance de 7,7%, quand le trafic aérien croit de 4,3%.

Maintien de la biodiversité

L’aéroport est constituée de 2/3 de zones naturelles, de 2 ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique).Ainsi l'AMP investit dans la préservation des salins du Lion, petit coin de Camargue qui abrite plus d’une centaine d’espèces. AMP a décidé d’aménager les salins, un parcours découverte est désormais mis en place mettant en scène les différentes espèces présentes sur le territoire. Un parcours sportif sera mis en place d’ici à la fin du 2eme trimestre.

Jean-Paul OURLIAC, Président du Conseil de surveillance de l’aéroport a déclaré : "Notre croissance (12 millions de passagers en 2025) ne peut bien entendu pas s’envisager sans une intégration des enjeux de développement durable, respectueuse des populations locales et de leur environnement. La réduction de son empreinte environnementale est aujourd’hui un enjeu prioritaire pour l’aéroport et nous sommes pleinement engagés dans cette démarche. Réduire l’impact du transport aérien tout en préservant notre croissance économique, car les deux ne sont pas contradictoires. C’est l’équation que nous avons à résoudre. "

Philippe BERNAND, Président du Directoire de l’Aéroport Marseille Provence a déclaré : "Dans le cadre de sa politique RSE* AMP intègre les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans ses activités et dans ses interactions avec les parties prenantes sur une base volontariste. La politique RSE* AMP n’est pas et ne doit pas être séparée de la stratégie et des opérations commerciales. Il s’agit d’intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans nos stratégies et nos opérations. Notre objectif est d’être économiquement viable, d’avoir un impact positif sur la société et de mieux respecter l’environnement. "





Liens commerciaux