L'aéroport Nice Côte d’Azur propose la géolocalisation en temps réel à ses passagers

Article publié le 21 février 2019 par David Dagouret

L'aéroport de Nice est le premier aéroport française à proposer le système "Indoor Positioning" à ses passagers.

Depuis le 16 février 2019, l'aéroport de Nice Côte d'Azur est le premier aéroport français à proposer des cartes détailles des terminaux dans l'application Apple Maps avec la géolocalisation en temps réel. Ainsi les passagers se trouvant dans l'aéroport peuvent à partir de l'application Apple Maps de leurs Iphone ou IPad, optimiser leurs parcours dans l’aéroport avant leur vol.



Les points d'intérêt seront intégrés à cette carte et les voyageurs pourront y trouver les restaurants, les commerces ainsi que les points importants tels la zone de récupération des bagages, les postes de contrôles de sécurité ou encore des toilettes.



La technologie "Indoor positioning" offre aux passagers une vue instantanée de leur position au sein du terminal, étage par étage, et les aide à se rendre où ils le souhaitent selon les différentes étapes de leur parcours.



Les cartes des différents terminaux de l’aéroport Nice Côte d’Azur seront mises à jours régulièrement dans Apple Maps.



Dominique Thillaud, président du directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "Au-delà de la fierté d’être le premier aéroport de France à offrir cette solution de géolocalisation en temps réel et multilingue à nos passagers, nous sommes convaincus de la nécessité de proposer un parcours toujours plus digital, transparent et sans effort aux voyageurs connectés qui le souhaitent."





