oneworld célèbre ses 20 ans

Article publié le 2 février 2019 par David Dagouret

Le 1er février, l'alliance composée de 13 compagnies aériennes a fêté son 20e anniversaire et a présenté sa nouvelle stratégie.

oneworld, l'alliance composée de 13 compagnies aériennes a fêté son 20e anniversaire, ce vendredi 1er février 2019. Les présidents, directeurs générales des 13 compagnies aériennes qui composent cette alliance se sont réunis à Londres pour célébrer cet anniversaire et dévoiler la nouvelle stratégie de l'alliance.

Lors de cet événement, l'alliance a annoncé une série de nouveautés qui seront les suivantes ;

Une nouvelle plateforme numérique . les passagers voyageant avec des compagnies aériennes membres de oneworld et effectuant des vols avec correspondances pourront s’enregistrer, obtenir leur carte d’embarquement, suivre leurs bagages, acheter des services complémentaires et recevoir des alertes en temps réel via l’application ou le site internet de la compagnie de leur choix. Ce service sera déployé progressivement au cours de l’année 2019.

. les passagers voyageant avec des compagnies aériennes membres de oneworld et effectuant des vols avec correspondances pourront s’enregistrer, obtenir leur carte d’embarquement, suivre leurs bagages, acheter des services complémentaires et recevoir des alertes en temps réel via l’application ou le site internet de la compagnie de leur choix. Ce service sera déployé progressivement au cours de l’année 2019. Une augmentation des projets conjoints dans plusieurs aéroports dans le monde . Il est notamment question d’ouvrir, dans l’année, le premier salon entièrement conçu et géré par oneworld.

. Il est notamment question d’ouvrir, dans l’année, le premier salon entièrement conçu et géré par oneworld. Un nouveau regard sur les ventes B2B

La révision du processus de prospection pour l’intégration de nouveaux membres . Royal Air Maroc sera la première compagnie aérienne à rejoindre l’alliance l’année prochaine. Il s’agit de la première compagnie à intégrer oneworld sur les six dernières années et la première d’Afrique.

. Royal Air Maroc sera la première compagnie aérienne à rejoindre l’alliance l’année prochaine. Il s’agit de la première compagnie à intégrer oneworld sur les six dernières années et la première d’Afrique. Le lancement de oneworld connect.

Rob Gurney, CEO de oneworld, a déclaré : "Au cours des deux décennies qui ont suivi le lancement de oneworld, le secteur et le comportement des consommateurs ont radicalement changé. La plupart de nos compagnies aériennes membres ont subi une restructuration complète et certaines ont fusionné. Lors du lancement de oneworld, une grande majorité de compagnies aériennes n’offraient pas de service de réservation en ligne, les smartphones paraissaient futuristes, les réseaux sociaux n’existaient pas, les tarifs aériens comprenaient tout et les transporteurs à bas prix n’étaient encore qu’à leurs débuts. Depuis, les alliances mondiales se sont considérablement développées en terme d’adhésion mais pour être franc, elles n’ont pas su s’adapter aux changements de paradigmes de leurs membres, du secteur et de l’ensemble du marché. Chez oneworld, nous compensons cela. A l’aube de notre troisième décennie d’existence, nous entreprenons une transformation inédite, avec une foule de nouvelles initiatives afin de renforcer encore la pertinence de l’alliance pour nos compagnies aériennes membres et nos clients."





