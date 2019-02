RwandAir et Amadeus étendent leur partenariat

Article publié le 7 février 2019 par David Dagouret

Le 06 février dernier, les deux sociétés ont annoncé un nouveau partenariat étendu.

RwandAir, la compagnie aérienne nationale de la République du Rwanda, étend son partenariat avec Amadeus en vue d’adopter des technologies permettant à ses clients de bénéficier de plus d’efficacité, d’une meilleure expérience et de plus de fonctionnalités. L’objectif du partenariat est également de continuer à développer l’attractivité du Rwanda en tant que destination touristique.

Ayant jusqu’à présent fourni à RwandAir des services de distribution, Amadeus va désormais déployer des solutions de gestion des passagers, des revenus et de la fidélité, ainsi que de paiements et d’analyse de données. Le partenariat étendu vise à soutenir le projet d’expansion du réseau et de la flotte de RwandAir.

Yvonne Manzi Makolo, CEO RwandAir, a déclaré : "En tant que l’une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide d’Afrique, RwandAir a pour but de fournir une expérience client irréprochable, contribuant à une croissance continue au cours de ces prochaines années. Ce partenariat étendu avec Amadeus nous permettra d’optimiser nos systèmes de réservations, d’émission de billets, de contrôle des départs, de e-commerce, de connaissance du marché et notre programme de fidélité."

Maher Koubaa, VP META chez Amadeus, a quant à lui déclaré : "Aujourd’hui, les voyageurs souhaitent avoir accès aux services les plus pratiques et compétitifs, et c’est exactement ce qu’Amadeus contribue à fournir, au travers d’un ensemble complet de technologies de pointe que nous mettons à disposition de nos clients. Amadeus utilise ses connaissances de l’industrie, associées à des solutions intelligentes, pour construire une technologie permettant aux compagnies aériennes, aux agences de voyages, ainsi qu’à leurs clients, d’améliorer les processus, de renforcer la facilité d’utilisation, et bâtir une réputation solide. Nous sommes particulièrement fiers de voir s’étendre notre partenariat avec RwandAir et de pouvoir ainsi continuer à contribuer à son expansion. "





