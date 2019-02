Ryanair lance deux nouvelles lignes

Article publié le 28 février 2019 par David Dagouret

La compagnie low-cost a annoncé le lancement de deux nouvelles lignes, une depuis Beauvais et une depuis Nantes.

Ryanair a annoncé qu'elle allait lancé deux nouvelles lignes, la première entre Beauvais et Brindisi et la seconde de Nantes à Naples. Ces deux nouveaux vols seront opérés deux fois par semaine à partir d'octobre 2019 et ce Boeing 737.

Yann Delomez de Ryanair a déclaré : "Nous sommes heureux de lancer ces deux nouvelles lignes entre Paris Beauvais et Brindisi et entre Nantes et Naples, débutant en octobre, qui opèreront deux fois par semaine, dans le cadre de notre programme d’Hiver 2019. Les clients français peuvent désormais réserver leurs vols vers Brindisi et Naples jusqu’en Mars 2020, alors que notre programme complet sera prochainement dévoilé."

Edo Friart, Directeur Commercial de la SAGEB – Aéroport Paris-Beauvais, a déclaré : "L’aéroport Paris-Beauvais est toujours heureux de développer sa collaboration avec son opérateur historique, et donc ravi que Ryanair continue d’investir sur la plateforme, en hiver de surcroit en annualisant sa ligne sur Brindisi à partir d’octobre 2019. L’Italie est une destination très importante pour l’aéroport Paris-Beauvais et la région des Pouilles est en forte croissance chez les voyageurs français, tout en offrant aux italiens de garder leur lien avec la capitale française et les Hauts-de-France toute l’année."

François Marie, directeur de l’aéroport Nantes Atlantique – VINCI Airports, a quant à lui déclaré : "Nous nous réjouissons du prolongement de la ligne de Ryanair vers Naples pour cet hiver. Ainsi, les passagers du Grand Ouest en quête de culture et de pittoresque pourront rejoindre l’Italie du sud encore plus facilement toute l’année."





