Ryanair lance une base à Toulouse

Article publié le 21 février 2019 par David Dagouret

La compagnie irlandaise vise le million de client par an à l'aéroport de Toulouse.

Ryanair a annoncé l'ouverture d'une nouvelle base à l'aéroport de Toulouse, à partir d'octobre 2019. La compagnie irlandaise va baser 2 avions sur cet aéroport et aura 20 lignes dont 11 seront des nouveautés. Les nouvelles liaisons seront vers Alicante, Brest, Budapest, Lille, Luxembourg, Marseille, Oujda, Palerme, Porto, Tanger et Valence.

Avec ces nouvelles liaisons, Ryanair prévoit près d'un million de clients par an à l'aéroport de Toulouse.

David O’Brien, Directeur commercial de Ryanair, a déclaré : "Nous sommes ravis d’annoncer un investissement de 200 millions de dollars (2 avions) avec l’ouverture de la troisième base française de Ryanair à l’aéroport de Toulouse, qui apportera 1 million de clients par an, créera 60 emplois de pilotes et de personnels de cabine Ryanair et soutiendra 750 emplois sur site. Nous sommes également ravis d’annoncer le lancement de notre plus important programme d’hiver à Toulouse, avec 20 lignes, dont 11 nouveautés, vers des villes aussi fascinantes que Budapest, Oujda et Tanger. Pour fêter cela, nous proposons des sièges à la vente sur réseau à partir de 19,99 € pour un voyage en octobre, disponibles à la réservation jusqu'au vendredi 22 février à minuit. Etant donné que ces prix incroyablement bas seront rapidement happés, nous invitons les clients à se connecter rapidement sur www.ryanair.com afin d’en profiter."

Philippe Crébassa, Président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac, a déclaré : "Nous sommes très heureux que Ryanair renforce sa présence à Toulouse. L’ouverture d’une base avec deux avions va permettre de développer l’offre de la compagnie au départ de la Ville rose. Les 11 nouvelles lignes annoncées par Ryanair sont également une excellente nouvelle pour l’attractivité de l’Occitanie en Europe."





Liens commerciaux

Sur le même sujet