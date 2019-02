Safran a annoncé la construction d’une nouvelle usine en Inde

Article publié le 21 février 2019 par David Dagouret

Cette usine sera dédiée à la production de pièces du moteur LEAP.

A l’occasion d’une visite en Inde pour le salon Aero India, Philippe Petitcolin, Directeur Général de Safran, et Shri K.Chandrashekar Rao, Chief Minister du Telangana, ont annoncé la construction d’une nouvelle usine Safran Aircraft Engines à Hyderabad dédiée à la production de pièces du moteur LEAP de CFM International.



Avec le soutien de la région du Telangana, Safran va investir 36 millions d’euros pour l’implantation de cette nouvelle usine de 13 000 m2, dont 8 000 m2 d’ateliers, située dans la Special Economic Zone à côté de l’aéroport. La construction devrait débuter en juin 2019, avec l’objectif de livrer le bâtiment et produire les premières pièces début 2020. Ce site emploiera une cinquantaine de personnes d’ici la fin de l’année pour soutenir le lancement des opérations, et 300 personnes à terme.



Philippe Petitcolin, Directeur Général de Safran a déclaré : "Nous sommes ravis d’ouvrir un nouveau chapitre de notre longue histoire commune avec l’industrie aéronautique indienne, réaffirmant ainsi l’engagement de Safran dans sa stratégie "Make in India".L’aéronautique demeure un levier majeur de la croissance indienne, et nous souhaitons pleinement nous inscrire dans cette dynamique en renforçant nos investissements et nos programmes de formation dans ce pays."



Shri K.Chandrashekar Rao, Chief Minister du Telangana a quant à lui déclaré : "Nous sommes heureux que Safran ait choisi Hyderabad pour y implanter son site industriel Safran Aircraft Engines, rejoignant ainsi le club d’autres grands constructeurs mondiaux qui produisent et exportent déjà de l’Etat du Telangana. L’aéronautique est un secteur industriel prioritaire pour le Telangana et notre Etat apporte un soutien majeur à cette industrie."



Safran prévoit qu'à partir en 2023, ce nouveau site sera en mesure de livrer plus de 15 000 pièces par an. CFM doit livrer cette année 1 800 moteurs LEAP, puis 2 000 moteurs par an d’ici 2020.

Liens commerciaux