Safran et MTU Aero Engines s’unissent pour le moteur du futur avion de combat européen

Article publié le 8 février 2019 par David Dagouret

Ce partenariat a été lancé en présence de la Ministre française des Armées, Florence Parly, et de la Ministre allemande de la Défense.

En présence de la Ministre française des Armées, Florence Parly, et de la Ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, Safran et MTU Aero Engines ont annoncé officiellement la création d’un partenariat pour mener conjointement les activités de développement, de production et de services du nouveau moteur qui propulsera l’avion de combat européen de nouvelle génération. Ce dernier fait partie du projet de système de combat aérien futur (SCAF) franco-allemand. L'avion entrera en service d'ici 2040 pour succéder à la génération actuelle d'avions de combat Eurofighter et Rafale.

Dans le cadre de ce partenariat, Safran Aircraft Engines aura la responsabilité de la conception et de l’intégration du moteur et MTU Aero Engines s'occupera des services.

MTU Aero Engines sera responsable des compresseurs basse et haute pression et de la turbine basse pression, tandis que Safran sera responsable de la chambre de combustion, de la turbine haute pression et de la post-combustion.

De son côté, la société commune Aerospace Embedded Solutions (AES)1 développera le calculateur et des logiciels de contrôle des moteurs, sous la responsabilité de l'intégrateur moteur Safran Aircraft Engines. Cette répartition industrielle est basée sur un équilibre des financements entre la France et l’Allemagne.

Philippe Petitcolin, Directeur Général de Safran a déclaré : "A travers cette collaboration qui représente une étape majeure, nous démontrons que Safran souhaite jouer un rôle de premier plan dans la construction de l’Europe de la défense. En nous associant avec MTU Aero Engines, nous mettons en commun nos domaines d’expertise respectifs, tout en générant des synergies industrielles fortes et en encourageant l’innovation. Safran a démontré toute sa capacité à développer, produire et soutenir pleinement des moteurs d’avions militaires au cours des six dernières décennies."

Reiner Winkler, Directeur Général de MTU Aero a déclaré : "Ce programme représente un jalon important pour la souveraineté européenne en matière de technologie de moteur militaire. Safran Aircraft Engines et MTU Aero Engines sont des partenaires naturels dans le cadre de ce projet franco-allemand. Les deux sociétés disposent chacune d’une expérience unique dans le développement de moteurs d’avions de combat et s’appuient sur une expérience commune à travers des partenariats datant de plus de 50 ans."





