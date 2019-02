Safran fournira le système de génération électrique du MA-700

Article publié le 22 février 2019 par David Dagouret

Le 18 février, Safran a signé un contrat avec Avic Xac pour le l'avion régional civil à turbopropulsuers.

Safran Electrical & Power a signé un contrat avec AVIC XAC Commercial Aircraft, portant sur le système de génération électrique principal et auxiliaire du futur MA700, un avion régional civil à turbopropulseurs.

Hervé Blanc, vice-président et directeur général de la division Power de Safran Electrical & Power a déclaré : "Depuis notre première collaboration avec XCAC sur le programme MA60, nous sommes devenus l'un de leurs partenaires clés pour les systèmes de génération. Ce contrat renforce la position de Safran en Chine et confirme que le Groupe est aujourd'hui un partenaire majeur sur le marché de l'aviation civile en Chine."

Zhu Jianxin, président d'AVIC XAC Commercial Aircraft Co. Ltd, poursuit : "La signature du contrat marque une étape importante du développement du système de génération électrique du MA700. L'année 2019 sera une année riche et déterminante pour le programme MA700, à la fois en matière de livraison et de test des produits, afin de garantir le premier vol prévu en 2020. Forts de notre relation durable avec Safran, nous sommes convaincus de pouvoir assurer le déploiement dans les délais et de faire du MA700 un véritable succès."





