Safran Nacelles et SriLankan Airlines signent deux contrats de services

La compagnie sri lankaise a choisi le service NacelleLifeTM pour les nacelles de ses Airbus A320, A321neo et A330ceo.

Safran Nacelles a signé avec SriLankan Airlines deux contrats de services portant sur la gestion des équipements de rechange et des activités de maintenance non programmées des nacelles qui équipent la flotte d'Airbus A330ceo de la compagnie aérienne, propulsés par des moteurs Rolls-Royce Trent 700 et la flotte d’Airbus A320/A321neo, motorisés par les LEAP-1A de CFM.

Concernant les nacelles de l’A330ceo, SriLankan Airlines aura accès à un stock d’inverseurs de poussée, fabriqués par Safran Nacelles et bénéficiera d’une couverture de risque pour des réparations non planifiées sur toute la nacelle.

Le second accord est dédié au support de la flotte des nacelles des Airbus A320/A321neo, également fabriquées par Safran Nacelles. SriLankan Airlines aura accès à un stock d’entrées d’air et bénéficiera d’une couverture de risque pour des réparations non planifiées sur toute la nacelle.

Dag Jayasuriya, directeur Technique de SriLankan Airlines, a déclaré : "Notre compagnie aérienne croît rapidement et SriLankan Airlines compte sur la haute disponibilité de sa flotte. Nous sommes alors ravis du soutien que Safran Nacelles nous apportera sur nos Airbus A320/A321neo and Airbus A330ceo."

Olivier Savin, directeur du Support et des Services clients de Safran Nacelles a quant à lui déclaré : "Nous sommes heureux de renforcer et étendre notre relation contractuelle avec SriLankan Airlines. La décision de l’opérateur de choisir Safran Nacelles pour la maintenance de ses longs et moyens courriers est une vraie marque de confiance dans notre offre de services NacelleLifeTM. Cette offre propose en effet des services de maintenance qui s’adaptent aux besoin des opérateurs les plus spécifiques pour une ou la totalité des étapes de vie de leur flotte, allant de l’avant l’entrée en service d’un appareil, jusqu’à son retrait ou sa remise en opération.".





