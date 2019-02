Safran remporte le contrat des harnais électriques pour le Boeing 777X

Article publié le 20 février 2019 par David Dagouret

Boeing a choisi Safran pour équiper les harnais électriques du Boeing 777X.

Le constructeur américain, Boeing, a annoncé qu'il avait choisi Safran Electrical & Power pour équiper son Boeing 777X des harnais électriques. Boeing a également renouvelé le contrat avec Safran pour la conception, la fabrication et la certification des câblages du Boeing 787 Dreamliner.

Safran Electrical & Power produira ainsi plus de 600 harnais par 777X et 1 450 harnais par 787 Dreamliner. À l’heure actuelle, plus de 1 500 collaborateurs de Safran Electrical & Power réalisent pour Boeing Commercial Airplanes des activités d’ingénierie, de fabrication, de services et de gestion de programme, au Maroc, au Mexique et aux États-Unis.

John Alter, directeur du programme 787 pour Safran Electrical & Power, a déclaré : "Ces contrats confirment la réussite de nos projets communs et la confiance mutuelle qui s’est instaurée au fil des ans. L’enthousiasme de nos équipes et leur engagement pour l’excellence nous a permis d’offrir à Boeing une qualité irréprochable, des livraisons dans les délais et une assistance hors pair. Nous nous réjouissons d’apporter notre contribution au nouveau 777X et de poursuivre la collaboration sur le 787."





