TAP Air Portugal enregistre une croissance de 10% pour l'année 2018

La compagnie portugaise a transporté 16 millions de passagers.

En 2018, TAP Air Portugal a transporté 15,8 millions de passagers, enregistrant une croissance de 10,4% par rapport à 2017. Les liaisons qui ont le plus contribué à cette croissance significative sont les liaisons européennes (hors Portugal), pour lesquelles la compagnie portugaise a transporté 932 000 passagers de plus qu'en 2017, soit plus de 10,7%.



Sur les vols entre Lisbonne, Porto et Faro, la compagnie aérienne a transporté pour la première fois plus d'un million de passagers (1,1 million de personnes), soit une croissance de 9,4% par rapport à 2017. Les vols entre le continent et les Açores et Madère ont enregistré la plus forte croissance relative : +13,5% (avec 1,3 million de passagers), soit 156 000 passagers de plus qu’en 2017.



Les lignes africaines exploitées par TAP Air Portugal ont connu une augmentation considérable du nombre de passagers : 116 000 de plus qu'en 2017 (pour un total de 1,1 million de passagers), ce qui représente une augmentation de 11,3%.



Le principal pari et investissement de la compagnie aérienne sur le marché nord-américain s'est traduit par une augmentation de 9,6% du nombre de passagers transportés, qui a augmenté de 70 000 par rapport à 2017, pour un total de 800 000 personnes.



Les liaisons au Brésil restent décisives pour TAP Air Portugal et ont également connu une forte augmentation du nombre de passagers transportés au cours de l’année écoulée. Au total, elle a transporté entre le Portugal et le Brésil - à destination et en provenance des 11 villes où elle opère dans ce pays - 1,7 million de passagers (124 000 de plus), soit 7,8% de plus qu'en 2017.



En ce qui concerne les principaux indicateurs utilisés dans l'industrie du transport aérien, en termes d'ASK (une mesure des sièges disponibles), TAP Air Portugal a connu cette année une croissance de 12,3%, pour un total de 47 millions. Le RPK (une mesure de la demande de sièges) a augmenté de 9,6% pour atteindre un total de 38 millions. Ces deux indicateurs démontrent que la croissance de la compagnie aérienne est nettement supérieure à la croissance moyenne de l'industrie au niveau européen et mondial.



Avec une augmentation de l'offre (ASK) supérieure de 2,7 points à l'augmentation de la demande (RPK), le coefficient d'occupation a été de 81%, soit 2 points de moins qu'en 2017, plaçant le taux d'occupation de la compagnie aérienne à des niveaux similaires à la moyenne des autres entreprises européennes (81,7 %) et supérieurs à la moyenne mondiale qui, en 2018, avoisinait les 80 % (Données publiées par IATA concernant le taux cumulatif jusqu'en novembre 2018).





