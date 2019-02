Tui France s'associe à TravelCar

Article publié le 21 février 2019 par David Dagouret

Tui France propose une solution de parking à ses clients.

Tui France et TravelCar ont signé un partenariat pour proposer des solutions de parking aux clients de la compagnie.

Parking gratuit en louant sa voiture pendant son séjour en vacances : le véhicule est assuré par la MAIF et TravelCar gère la location de A à Z. Le propriétaire gagne de l’argent selon la distance parcourue de sa voiture.

Parking payant à tarif préférentiel : TravelCar permet aux clients TUI de comparer et réserver leur place dans de nombreux parkings et de bénéficier de tarifs de stationnement préférentiels, à partir de 5€/jour. A l’occasion de ce nouveau partenariat, TUI et TravelCar offrent 5% de réduction supplémentaire aux vacanciers avec le code TUIPARKING.

Sebastien Chol, Responsable Ancillaries TUI France a déclaré : "En travaillant avec TravelCar, le leader mondial du parking réservé aux voyageurs, TUI France renforce l’expérience voyages des vacanciers en facilitant leur départ et leur retour de voyage grâce à une offre de parking aéroport innovante à un prix attractif"En travaillant avec TravelCar, le leader mondial du parking réservé aux voyageurs, TUI France renforce l’expérience voyages des vacanciers en facilitant leur départ et leur retour de voyage grâce à une offre de parking aéroport innovante à un prix attractif."

Lotfi Louez, co-fondateur et CMO de TravelCar a déclaré :"En faisant confiance à l’expertise des agences de voyage, les clients souhaitent être accompagné dans la préparation de leur voyage, afin d’avoir une offre sur mesure à leurs besoins incluant des produits additionnels adaptés. Conscients que cette individualisation engendre des frais supplémentaires, les clients sont prêts à dépenser plus, la vente de produits auxiliaires est ainsi un véritable levier de différenciation et de fidélisation de la clientèle des agents de voyages. Avec notre Mobility Platform les agences de voyages TUI ont désormais un accès direct pour réserver des places de parking pour leurs clients aux aéroports et gares, dans plus de 60 pays dans le monde. Nous sommes ravis que TUI France, leader des voyages en France nous fasse confiance."

