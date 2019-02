Twin Jet s'envole vers l'Italie depuis la capitale alsacienne

Article publié le 5 février 2019 par David Dagouret

Dès le 09 avril prochain, la compagnie française lancera une ligne entre Strasbourg et Milan.

Twin Jet a annoncé le lancement d'une ligne vers l'Italie. La compagnie française lancera une nouvelle ligne à partir du 09 avril 2019, au départ de Strasbourg vers Milan à raison de 3 vols par semaine, les mardis, mercredis, et jeudis.

Le vol aller partira de l'aéroport de Milan à 13h30 et arrivera à Strasbourg à 14h35.

Le vol retour quant à lui partira de l'aéroport de Strasbourg à 15h00 et arrivera à 16h05.

Vincent Courtois, Responsable commercial des lignes régulières, a déclaré : "Nous sommes confiants sur la pleine réussite de cette ligne qui vient répondre aux besoins de nos clients. Nous sommes présents sur Milan depuis plus de 10 ans, et dans l'est depuis 17 ans. Cette liaison s'imposait car délaissée par toutes les compagnies !"

Olivier Manaut, le président du Groupe, a déclaré : "Nous nous réjouissons de cette ouverture vers l'international au départ de Strasbourg. L'ouverture de cette nouvelle ligne vers Milan était très attendue autant par les acteurs touristiques, que par les acteurs politiques ou économiques. Elle permettra aux Strasbourgeois d'accéder à la capitale lombarde en une heure ! Twin Jet se positionne une nouvelle fois comme le partenaire de la région du Grand Est."





Liens commerciaux

Sur le même sujet