XL Airways déménagera à Newark Liberty dès le 03 juin prochain

La compagnie française reprend ses vols directs vers New York dès avril prochain mais déménagera à Newark Liberty dès le 03 juin 2019.

XL Airways a annoncé qu'elle reprendra dès le 06 avril prochain, ses vols directs entre Paris CDG et New York JFK et ce jusqu'au 03 juin 2019. En effet la compagnie française a annoncé qu'elle déménagera ses opérations vers Newark Liberty dès le mois de juin 2019.

A compter du 3 juin 2019, tous les vols XL Airways de/vers New York se poseront à Newark Liberty (EWR). Ce changement d’aéroport s’accompagne de modifications d’horaires allant de quelques minutes à une heure maximum provoquant en J1 et J3 un changement de date (départ de Newark à 1 heure du matin heure locale).

Du 6 avril au 2 juin 2019, tous les vols arriveront et partiront de New York JFK selon les horaires suivants :

CDG-JFK : départ 19h25, arrivée 21h45

JFK-CDG : départ 23h55, arrivée 13h00 (J+1)

À compter du 3 juin 2019, tous les vols arriveront et partiront de Newark Libery selon les horaires suivants :

Lundi CDG-EWR : 20h35-22h45

Mardi CDG-EWR : 20h10-22h20 - EWR-CDG : 01h00-14h10 - EWR-CDG : 23h59-13h10 (J+1)

Mercredi CDG-EWR : 20h25-22h35

Jeudi CDG-EWR : 20h10-22h20 - EWR-CDG : 01h00-14h10 - EWR-CDG : 23h59-13h10 (J+1)

Vendredi, samedi, dimanche CDG-EWR : 20h10-22h20 - EWR-CDG : 23h59-13h10 (J+1)

Ce changement d’aéroport permettra à XL Airways de mutualiser ses opérations avec celles de sa sœur 100% classe affaires, La Compagnie, installée à Newark depuis 2018. À la clé, une équipe francophone entièrement dédiée et une meilleure performance opérationnelle dans cette base commune, principale escale internationale du groupe.

