Aigle Azur accélère son long-courrier et optimise son réseau

La compagnie française annonce l’optimisation de son réseau long-courrier, ainsi que la poursuite du développement des vols court et moyen-courrier.

A compter du mois de mai 2019, Aigle Azur prévoit la réorganisation de sa desserte de Pékin, inaugurée l’an dernier, afin d’améliorer les connexions avec le réseau de et vers Pékin de son partenaire Hainan Airlines.

Dans l’attente des dernières autorisations nécessaires (dont celle de la CAAC – Civil Aviation Administration of China), Aigle Azur prévoit ainsi de continuer à opérer ses 3 vols par semaine entre Paris-Orly et Pékin, mais à de nouveaux horaires qui seront communiqués dès la confirmation de l’obtention de nouveaux slots de décollage au départ de Pékin.

Aigle Azur souhaite également renforcer son partenariat avec la compagnie chinois Hainan Airlines à Pékin. Ceci permettra la mise en œuvre des connexions vers les villes principales de Chine que sont Shanghai, Canton, Kunming, Wuhan, Wenzhou, Haikou ou encore Fuzhou.

En parallèle, ces nouveaux horaires permettront d’assurer un plus grand nombre de vols de connexion depuis/vers le Portugal avec les vols d’Aigle Azur et de son partenaire TAP Air Portugal via la base principale d’Aigle Azur de Paris-Orly. Aigle Azur va donc poursuivre ses opérations actuelles vers Pékin jusqu’à la fin du mois de mars 2019, puis la desserte sera suspendue quelques semaines, avant une reprise des 3 vols hebdomadaires directs depuis Paris-Orly avec de nouveaux horaires et de nouvelles connexions, ce dès le mois de mai 2019.

Aigle Azur a également annoncé l’augmentation du nombre de ses vols directs entre Paris-Orly et Sao Paulo-Campinas, avec un passage de 4 à 5 fréquences hebdomadaires à compter du 1er avril 2019. Les vols seront toujours opérés en partenariat avec Azul, les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, à un horaire désormais aligné toute la semaine.

Les horaires des vols (en heure locale) sont les suivantes :

Départ de Paris-Orly à 10h15 – Arrivée à Sao Paulo à 17h15

Départ de Sao Paulo à 19h15 – Arrivée à Paris-Orly à 11h45 (J+1)

Concernant la desserte de Paris-Orly à Bamako, cette liaison passera de 3 à 4 fréquences par semaine à compter de l’été. Dans le cadre de son partenariat avec Corsair, la desserte sera quotidienne (3 fréquences par semaine pour Corsair dès le mois de juin 2019 et 4 fréquences par semaine pour Aigle Azur, tous ces vols étant opérés en A330). L’accord de partage de code déjà existant pour cette route entre les deux principaux acteurs de la plateforme de Paris-Orly, est parallèlement élargi à la classe affaires, afin de répondre aux attentes de tous nos clients, en particulier des sociétés.

Les horaires des vols (en heure locale) sont les suivantes :

Départ de Paris-Orly à 18h20 – Arrivée à Bamako à 22h10

Départ de Bamako à 23h55 – Arrivée à Paris-Orly à 07h30 (J+1)

La ligne Paris-Orly / Kiev-Boryspil qui sera ouverte dès le 18 avril prochain sera effectuée à raison de 3 fréquences par semaine (les mardis, jeudis et samedis, avec un retour le lendemain). Ces vols seront opérés en A320 en partenariat avec TAP Air Portugal

Les horaires des vols (en heure locale) sont les suivantes :

Départ de Paris-Orly à 22h00 – Arrivée à Kiev à 02h10 (J+1)

Départ de Kiev à 04h30 – Arrivée à Paris-Orly à 07h00

Aigle Azur a également rappelé l’ouverture de la ligne entre Marseille et Moscou-Domodedovo à raison de 2 vols hebdomadaires (les jeudis et dimanches à partir du 27 mars 2019), opérés par des A320 basés à Marseille, en plus des 4 vols directs actuels par semaine entre Paris-Orly et Moscou-Domodedovo. Ces vols seront opérés en partenariat avec S7 Airlines, le deuxième transporteur aérien russe.

Les horaires des vols (en heure locale) sont les suivantes :

Départ de Marseille à 21h30 – Arrivée à Moscou à 02h25 (J+1)

Départ de Moscou à 03h30 – Arrivée à Marseille à 06h30

Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur, a déclaré : "Dans un contexte particulièrement difficile pour l’ensemble du secteur aérien européen et d’une conclusion décevante des Assises du transport aérien, c’est avec une très grande fierté que nous annonçons toutes ces nouveautés moins d’un an après le lancement de notre tout premier vol long-courrier (vers Sao Paulo) et l’introduction de nos premiers Airbus A330. Je remercie toutes les équipes d’Aigle Azur qui continuent d’écrire l’histoire de la compagnie, en consolidant nos lignes historiques et en allant en même temps chercher de nouveaux leviers de croissance en Europe, mais aussi en Chine et au Brésil où nous souhaitons jouer un rôle significatif. Nous avons enregistré d’excellents premiers résultats et soutiens de la part de nos clients sur toutes nos opérations long-courriers et avons de grandes ambitions pour la suite, en particulier une stratégie d’expansion permettant de soutenir notre développement et d’offrir aussi une expérience de voyage de très grande qualité à tous nos passagers qui demeurent au cœur de nos priorités quotidiennes. Notre croissance s’effectue évidemment dans le plein respect de notre longue présence en Algérie, en Afrique, sur le pourtour méditerranéen et au Portugal. Nous souhaitons aller toujours plus loin, en recherchant les meilleures connexions possibles et en s’associant avec des partenaires fiables et ancrés dans leurs territoires et leurs marchés respectifs, tout en assurant à nos clients une expérience de voyage toujours meilleure. Enfin et surtout, nous avons significativement amélioré notre taux de ponctualité jusqu’à nous placer désormais parmi les meilleurs, et atteindre près de 80%**** de ponctualité moyenne sur tout le réseau le mois dernier, avec une régularité de plus de 99%***** (ce qui fait par exemple d’Aigle Azur aujourd’hui l’une des compagnies les plus ponctuelles sur l’aéroport de Paris-Orly). Tout ceci est un succès à mettre au crédit de nos équipes, au bénéfice de nos clients."





