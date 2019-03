Aigle Azur lancera, cette semaine, sa ligne Marseille-Moscou

Article publié le 25 mars 2019 par David Dagouret

Dès le 27 mars prochain, cette nouvelle ligne sera lancée.

Le 21 mars dernier, Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur et Tiago Martins, Directeur Commercial & Marketing, en présence de Philippe Bernand, Président du Directoire de l’Aéroport Marseille Provence, et de Julien Boullay, Directeur Commercial & Marketing, sont venus présenter à l'aéroport de Marseille, le lancement d’un vol direct entre l’aéroport Marseille Provence et Moscou-Domodedovo.

En effet dès le 27 mars prochain, la compagnie française lancera sa liaison entre la capitale russe et l'aéroport de Marseille à raison de 2 vols par semaine, les jeudis et dimanches.

Les horaires de vols seront comme suit :

Le vol ZI505, Marseille - Moscou, les jeudis et dimanches, départ à 21h30, arrivée à 02h25 j+1.

Le vol ZI506, Moscou – Marseille, les lundis et vendredis, départ à 03h30, arrivée à 06h30.

Cette ligne sera opérée en Airbus A320 configuré en bi-classe disposant de 12 sièges Affaires et 168 sièges Économiques. Cette ligne sera opérée en partenariat avec S7 Airlines.

Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur, a déclaré : "Il était naturel de venir à la rencontre des médias de cette belle région pour présenter cette nouveauté. Nous sommes ravis de l’engouement suscité par l’arrivée de nouvelles lignes entre deux pôles urbains et d’affaires au fort potentiel économique mais aussi touristique. Ces 2 vols hebdomadaires permettront aux voyageurs d’affaires et loisirs de profiter d’une grande flexibilité et de connexions vers les autres destinations domestiques en Russie grâce à notre partenaire S7 Airlines et pour nos autres passagers, de connecter avec nos autres destinations comme l’Algérie ou encore le Liban. L’ouverture de cette nouvelle route nous permet d’accroître notre zone de chalandise au cœur de la région PACA, d’optimiser notre réseau et notre productivité mais aussi de renforcer notre présence de et vers l’aéroport Marseille-Provence avec l’arrivée d’un deuxième A320."

Philippe Bernand, Président du Directoire de l’Aéroport Marseille Provence a déclaré : "Aigle Azur est devenue au fil des années un partenaire historique et privilégié de l’aéroport Marseille Provence ; une compagnie qui se diversifie progressivement grâce à l’ouverture de toujours plus de lignes stratégiques au départ de sa base marseillaise. Les nouvelles liaisons récemment lancées vers Dakar et Beyrouth en sont de bons exemples. Aigle Azur ira plus loin en 2019 avec une nouvelle ligne reliant Marseille à Moscou. Nous sommes ravis et avons bien d’autres projets pour faire croître encore Aigle Azur au départ de Marseille !"





