Air Austral présente son nouveau film de consignes de sécurité (vidéo)

Article publié le 24 mars 2019 par David Dagouret

Dès la fin mars, les voyageurs de la compagnie française pourront découvrir cette vidéo à bord des avions.

Dès la fin du mois de mars, les passagers de la compagnie Air Austral pourront découvrir à bord des avions de la compagnie, le nouveau film de présentation des démonstrations des consignes de sécurité de la compagnie. Air Austral a choisi de mettre en scène les paysages magnifiques de l’île de La Réunion.

Cette vidéo met en scène une famille, qui avant même de décoller, se retrouve plongée dans un voyage au cœur de La Réunion. Guidée par Jessica, une hôtesse de la compagnie, les protagonistes partent à la découverte des richesses de l’île de la Réunion. De la Pointe au Sel à St Leu, à la Plaine des sables du Piton de la Fournaise en passant par Grand Anse, ou encore la rivière du mas à St Benoît, le Nez de bœuf et la baie de St Paul, la famille et le passager s’immergent dans les plus beaux panoramas de l’île de La Réunion.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo :

