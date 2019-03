Air Côte d'Ovoire choisit AFI KLM E&M pour la maintenance de sa flotte A320

Article publié le 21 mars 2019 par David Dagouret

La compagnie ivoirienne a signé un accord avec AFI KLM E&M pour la maintenance des ses appareils de la famille A320.

AFI KLM E&M et Air Côte d'Ivoire ont annoncé la signature d'un accord prévoyant le support équipements des 4 A319-100 et des deux A320-200 de la compagnie ivoirienne. Le contrat inclut dans son périmètre les futurs A319neo et A320neo qu'Air Côte d'Ivoire intègrera dans sa flotte à compter de 2020. Les services délivrés par AFI KLM E&M comprennnent les prestations de réparation, un accès pool, la mise à disposition d'un Main Base Kit ainsi qu'un support logistique.



René Décurey, PDG d'Air Côte d'Ivoire a déclaré : "AFI KLM E&M est un partenaire de grande qualité pour notre compagnie dans le domaine de la maintenance, capable de délivrer des services permettant de garantir la continuité de nos opérations, et de partager son expertise. Depuis la création d'Air Côte d'Ivoire, le groupe MRO contribue au développement de nos capacités industrielles à travers un plan d'accompagnement et de formation sur-mesure, et c'est là une véritable valeur ajoutée de leur offre pour nous".



Fabrice Defrance, Directeur Commercial d'AFI KLM E&M, a déclaré : "nous sommes heureux de poursuivre notre coopération avec Air Côte d'Ivoire, et avons à coeur de continuer à leur proposer le meilleur support dans le développement de leurs opérations. Avec d'autres contrats récents tels que ceux signés avec Air Sénégal et Mauritania Airlines, AFI KLM E&M étend avec succès son empreinte sur le marché dynamique de l'Afrique de l'Ouest".





