Air France inaugure son salon à l’aéroport de Lyon

Le 27 mars, la compagnie française a inauguré son nouveau salon à l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry.

Le 27 mars, Pierre-Olivier Bandet, Directeur Général Adjoint Air France HOP, et Mathieu Fleisch, Directeur des ventes Air France-KLM région Auvergne-Rhône Alpes, ont inauguré le salon Air France à Lyon-Saint Exupéry, en présence de Tanguy Bertolus, Président du Directoire d’Aéroports de Lyon, et Cédric Fechter, Directeur Général d’Aéroports de Lyon, ainsi que des clients et des équipes Air France.

Ce nouveau salon de 250 m2 offre une capacité de 85 places assises et propose une montée en gamme de ses prestations : espaces dédiés (VIP, détente, working).

Pierre-Olivier Bandet, Directeur Général Adjoint Air France HOP a déclaré : "Nous sommes heureux d’inaugurer ce nouveau salon en présence de nos clients et nos équipes. Le hub régional de Lyon est, pour l’ensemble du groupe Air France-KLM, l’aéroport qui présente une offre complète et variée. Air France opère sur Lyon une vingtaine d’appareils, en moyens propres Airbus et avec sa filiale régionale HOP!. Il est esssentiel pour nous, de proposer à notre clientèle un salon innovant avec une montée en gamme de nos prestations. Notre ambition est plus que jamais d’être au service des femmes et des hommes de nos régions."

Tanguy Bertolus, Président du Directoire d’Aéroports de Lyon a déclaré : "Les équipes d’Aéroports de Lyon sont très heureuses d’être aux côtés du groupe Air France pour inaugurer le nouveau salon du Terminal 2. Les aéroports du réseau VINCI Airports ont pour ambition de proposer le meilleur service à leurs clients. C’est cette ambition que nous partageons aujourd’hui avec le groupe Air France, notre premier partenaire aérien à Lyon."

