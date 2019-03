Air Tahiti Nui présente son Dreamliner (photos - vidéos)

Article publié le 27 mars 2019 par David Dagouret

Le 26 mars 2019, la compagnie polynésienne a présenté son Boeing 787-9 avec un vol inaugural au dessus de la France.

Air Tahiti Nui a présenté, le 26 mars, son Boeing 787-9 qui effectuera désormais la liaison entre Paris-CDG et Papeete via Los Angeles jusqu'à 7 vols par semaine en haute saison.

Pour l'occasion, la compagnie polynésienne avait organisé un vol de démonstration au dessus de la France avec de nombreux invités. C'est au terminal 2A de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle que les passagers avaient été conviés pour le vol TN789 reliant Paris à Paris.

Dès notre arrivée, nous avons été mis dans l'ambiance de la Polynésie avec de la musique et de la danse traditionnelle. Pour l'occasion, Vaimalama Chaves, Miss France 2019 avait également fait le déplacement et s'est prêtée à une séance photo avec les passagers.

C'est donc à bord du Boeing 787-9, immatriculé F-OMUA que les passagers ont pris place pour ce vol inaugural. Le Dreamliner a pour numéro de série le 39297/750 et est baptisé "FAKARAVA" en référence à l'archipel des Tuamotu en Polynésie française.

Avant l'embarquement des passagers, nous avons pu visiter la cabine de l'appareil qui est haute en couleur. Elle est configurée en trois classes pouvant accueillir un total de 294 passagers.

La business classe, appelé "POERAVA" compte 30 sièges Rockwell entièrement convertible en lits de 180° de 2 m de long. Cette classe est configurée en 2-2-2.

La classe premium économique, appelé "MOANA PREMIUM" est une nouvelle cabine proposée par la compagnie Air Tahiti Nui. Elle dispose d'un total de 32 sièges Zodiac Aerospace. La configuration est de 2-3-2 sur 5 rangées.

La classe économique, MOANA, quant à elle, dispose de 232 sièges de la marque Zodiac. Cette cabine dispose d'une configuration en 9 de front en 3-3-3.

Nous avons quitté le terminal 2A à 12h15 et l'appareil a été baptisé par les pompiers de l'aéroport avec le traditionnel "water salute".

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo du "water salute" :

L'appareil a décollé depuis la piste 09R vers l'est pour un vol d'environ trois heures au tour de la France en passant par le Havre, Lannion, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon et enfin Paris.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo du décollage :

Avant le repas nous avons profité de notre écran tactile de 30 cm de diagonale, équipés d'un système de divertissement Panasonic eX3. Nous avons pu voir que le système de divertissement est équipé de nombreux films, séries, musiques et jeux. Une rubrique Tiare TV donne également accès à de nombreux documentaires et autres contenus sur le thème Tahiti et ses îles.

Le personnel de bord, très souriant, a servi le repas composé d'une salade, un plat chaud (poulet avec riz), un fromage et un gâteau au chocolat, simple mais délicieux.

Après notre repas, nous avons rencontré Michel Monvoisin, PDG de la compagnie d'Air Tahiti Nui qui nous a déclaré "être confiant malgré l'arrivée de la concurrence (French bee) sur la liaison vers Tahiti et qu'Air Tahiti Nui avait surtout souffert sur la ligne vers le Japon". Il a précisé que "le Boeing 787-9 était une bonne chose pour la compagnie et que le Dreamliner consomment beaucoup moins que l'Airbus A340".

Avant notre retour à Paris, nous avons pu profité de la belle voie de Cerise Calixte qui a chanté pour les voyageurs. Cerise Calixte est la voie française de Vaiana.

Nous avons également rencontré les PNC d'Air Tahiti Nui qui sont professionnels et très souriants et qui ont accepté de poser pour quelques photos et nous les remercions.

