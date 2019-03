Article publié le 2 mars 2019 par David Dagouret

Les 15 Eurofighter les plus anciens de l'armée de l'air espagnole seront tous modernisés.

Airbus Defence a annoncé avoir livré le premier Eurofighter modernisé à l'armée de l'air espagnole.

La modernisation de cet appareil a été effectuée dans les installations d'Airbus à Getafe et a impliqué l'installation et modifications de matériels avec le programme de vol opérationnel 02 (OFP-02).

La phase 2 et 3 de développement de l'Eurofighter prévoient l'installation d'enregistreur vidéo et audio numérique, un générateur de symbole informatique et un générateur de symbole.

Le premier appareil qui vient d'être livré est un Eurofighter monoplace (numéro de série SS003), les 15 autres Eurofighter les plus anciens suivrons et seront modernisés.

