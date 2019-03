Article publié le 25 mars 2019 par David Dagouret

Le 25 mars 2019, une grosse commande a été passée par la Chine auprès du constructeur européen pour l'acquisition de 300 appareils.

Airbus et China Aviation Supplies Holding Company (CAS) ont signé un accord général (General Terms Agreement / GTA) portant sur l'acquisition de 300 appareils Airbus au total par des compagnies chinoises.

Ce GTA a été signé à Paris par Guillaume Faury, Président d'Airbus Commercial Aircraft et futur CEO d'Airbus, et Jia Baojun, Président de CAS, en présence du Président chinois Xi Jinping en visite officielle et du Président français Emmanuel Macron.

Ce GTA porte sur 290 appareils de la famille A320 et 10 appareils de la famille A350 XWB. Cet accord est estimé à près de 30 milliards d'euros au prix catalogue.

Guillaume Faury, Président d'Airbus Commercial Aircraft et futur CEO d'Airbus a déclaré : "C'est un honneur pour nous de soutenir la croissance de l'aviation civile chinoise grâce à nos familles de monocouloirs et gros-porteurs. Le renforcement de nos relations avec la Chine démontre notre confiance durable envers ce marché et notre engagement à long terme vis-à-vis de la Chine et de nos partenaires."

Liens commerciaux

Sur le même sujet