All Nippon Airways reçoit son premier A380 (photos)

Article publié le 22 mars 2019 par David Dagouret

Le 20 mars dernier, la compagnie japonaise a pris livraison de son premier Airbus A380 appelé "Lani".

Le 20 mars dernier, une cérémonie s'est tenue à Toulouse pour la livraison du premier Airbus A380 à la compagnie japonaise All Nippon Airways (ANA).

La compagnie ANA devient ainsi le 15e opérateur à recevoir un Airbus A380. La cérémonie de livraison conduite par Tom Enders, CEO d'Airbus, s'est déroulée en présence de Shinya Katanozaka, Président et CEO d'ANA HOLDINGS INC.

L'appareil qui a été livré est immatriculé JA381A, msn 262 et est appelé "Lani".

La cabine de l'appareil est aménagée en trois classes pouvant accueillir un total de 520 passagers. Malheureusement nous n'avons pas eu la chance de pouvoir visiter la cabine de l'appareil, la surprise étant réservée aux japonais. Néanmoins nous savons que le pont supérieur est doté de huit suites en première classe, 56 sièges-couchettes en classe affaires et 73 sièges en classe Premium Economy. La classe économique se situe sur le pont principal, où ANA propose un aménagement pouvant accueillir 383 passagers, avec notamment 60 sièges COUCH, système qui permet à trois sièges éco de deveni un lit.

ANA a commandé trois A380 et exploitera ces appareils sur la ligne reliant Tokyo Narita à Honolulu à partir du 24 mai prochain.

Chaque A380 d'ANA arborera une livrée spéciale représentant la tortue marine verte d'Hawaï, également appelée Honu. La livrée du premier appareil est de couleur bleue, tandis que celles des deuxième et troisième appareils seront respectivement verte et orange.

Le deuxième exemplaire devrait rentré en service en juillet prochain alors que le dernier, le orange devrait quant à lui arriver dans la flotte en 2020.

Shinya Katanozaka, Président et CEO d'ANA HOLDINGS INC a déclaré : "Nos Airbus A380 desserviront tous les trois la ligne Tokyo-Honolulu avec pour objectif d'offrir des services d'un luxe exceptionnel aux passagers d'ANA au cours de leur trajet vers la destination touristique préférée des voyageurs japonais. Nous sommes persuadés que l'A380 est amené à changer la donne pour ANA et nous permettra d'augmenter notre part de marché en doublant le nombre de passagers sur la ligne Honolulu-Tokyo d'ici 2020. "FLYING HONU" vise à offrir aux passagers d'ANA un niveau de commodité et de confort sans précédent ainsi que d'innombrables nouvelles possibilités qui n'auraient pas été réalisables sans les efforts conjugués des équipes d'Airbus et de Rolls-Royce, qui ont travaillé en collaboration étroite avec les professionnels dédiés d'ANA."

Tom Enders, CEO d'Airbus a déclaré : "Airbus est fier de livrer ce splendide appareil à ANA. Avec ses niveaux incomparables de confort passagers, l'A380 permettra à ANA d'augmenter sa capacité sur la ligne à forte densité de trafic à destination d'Hawaï avec une efficience optimale. Nous sommes convaincus que cet appareil rencontrera un vif succès en service auprès d'ANA et nous nous engageons à offrir notre support sans réserve à la compagnie."

L'appareil a décollé de l'aéroport de Toulouse à 16h40 en direction de Tokyo Narita.

Liens commerciaux

Sur le même sujet