Cathay Pacific rejoint Pharma.Aero

La compagnie aérienne pourra désormais transporter des produits pharmaceutiques de grande valeur et sensibles au facteur temps.

Cathay Pacific devient membre de Pharma.Aero, association de professionnels du transport aérien ayant pour but de favoriser la collaboration intersectorielle sur les questions de transport de produits pharmaceutiques. Pharma.Aero regroupe, entre autres, les communautés de fret certifiées CEIV, les exploitants d’aéroports ainsi que d’autres acteurs de l’industrie du fret aérien. Cathay Pacific est certifiée CEIV Pharma depuis octobre 2017.

Pharma.Aero, dont l'objectif est d'atteindre l'excellence dans le transport de produits pharmaceutiques de grande valeur et sensibles au facteur temps, a annoncé le 15 mars dernier à Singapour l'adhésion de Cathay Pacific, à l’occasion du Symposium mondial IATA sur le fret.

Nelson Chin, General Manager Cargo Commercial chez Cathay Pacific a déclaré : "Cette collaboration avec l'industrie pharmaceutique renforce sans aucun doute la réputation de Hong Kong comme hub international sur le traitement de ces produits de grande valeur et sensibles au facteur temps. En tant que compagnie aérienne basée à Hong Kong, Cathay Pacific travaille en étroite collaboration avec les Autorités Aéroportuaires de Hong Kong pour développer un « corridor » pharmaceutique qui permettrait de relier entre eux les aéroports membres de Phama.Aero et de fournir aux clients une plus grande qualité de service."

Nathan De Valck, Chairman de Pharma.Aero a déclaré : "Nous sommes ravis que Cathay Pacific rejoigne notre groupe en tant que membre à part entière. Leur implication active dans le projet pilote du « corridor » pharmaceutique est une véritable valeur ajoutée. En collaboration avec Pharma.Aero et les expéditeurs pharmaceutiques membres, nous définirons clairement les indicateurs de performance clés du « corridor », en vue d'établir des normes de manutention et de traitement pour l’acheminement de ces produits pharmaceutiques entre les aéroports (A2A)."

Les produits pharmaceutiques empruntant le corridor seront traités dans le strict respect des normes CEIV Pharma imposées par IATA. Les expéditeurs seront ainsi assurés d'une manutention sans faille d'un aéroport à l’autre (A2A) et d’un contrôle des températures afin de garantir l’intégrité des envois.

